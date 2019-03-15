Зарплата нового главы "Нафтогаза" будет привязана к добыче газа, - Денисенко

Зарплата нового главы НАК "Нафтогаз Украины" будет зависеть от нескольких факторов, в том числе - от увеличения добычи природного газа в Украине

Об этом заявил представитель Кабинета министров в Верховной Раде, народный депутат фракции БПП Вадим Денисенко, информирует "ДС" со ссылкой на Depo.ua.

"Владимир Гройсман очень четко заявил, что старый контракт продлен не будет, что новый контракт будет предусматривать резкое уменьшение зарплаты. Во-вторых, зарплата руководства "Нафтогаза" будет привязана к нескольким моментам, в частности - увеличению добычи. Согласно планам "Нафтогаз" в этом году должен добыть +2 млрд кубов газа и от этого будет зависеть зарплата. В-третьих, продление транзитного контракта. Это необходимость для нас. И андбандлинг - разделение газотранспортной системы и добычи. Это требование Еврокомиссии, о которой известно с 2014 года ", - заявил Денисенко.

"Наблюдательный совет "Нафтогаза", поняв, что нет смысла дальше заниматься неизвестно чем, сделала заявление, что они считают правильными требования правительства и зарплата будет резко снижена. И зарплата будущего руководителя, я не знаю кто им будет, но он не будет получать этой заоблачной зарплаты", - добавил представитель Кабмина.

Напомним, 6 марта Кабинет министров объявил конкурс на должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Информированный источник "ДС" в правительстве сообщил, что Коболев может подать заявку на конкурс на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины", если ему подходят условия правительства: зарплата зависит от уровня добычи и стабильной работы ГТС (анбандлинга).

Позднее Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение рекомендовать правительству повторно назначить Андрея Коболева председателем правления компании минимум на год, согласившись с требованиями Кабмина о снижении зарплаты.