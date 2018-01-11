Зарплаты учителей возрастут в среднем на 1,5 тыс. гривен уже с января

Зарплаты учителей возрастут в среднем на 1,5 тыс. гривен с января 2018 года. Об этом сегодня в ходе заседания правительства сообщил премьер- министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

"Уже с января месяца повысим заработную плату украинскому учителю. В этом году украинский учитель получит в среднем еще плюс 1,5 тыс. грн... Я просил бы Министерство социальной политики, Министерство образования, Министерство молодежи и спорта, Министерство культуры, включительно с Министерством финансов поработать над вариантами необходимых решений, чтобы ситуация на местах была урегулирована", - сказал Гройсман.

Таким образом средняя заработная плата учителя будет составлять 6,5-8,5 тыс. гривен в месяц.

Кабмин сегодня, 11 января, принял постановление "О повышении оплаты труда педагогических работников".

Напомним, с 1 января в Украине повысилась минимальная зарплата. Теперь она составляет 3723 гривны в месяц.