Зарплаты украинцев резко обесценятся в новом году

С Нового года в Украине рекордно вырастут цены на различные товары и услуги из-за повышения налогов на подакцизные товары.

Прогнозируется подорожание продуктов питания на 15-20%, а строительные материалы на 5%, стоимость транспортных перевозок подскочит на 20%.

Экономисты заявляют, что уже перед Новым годом перевозчики поднимут стоимость своих услуг на 10-15%, это в среднем на 1 гривню за километр.

Как рассказал директор группы автотранспортных компаний Дмитрий Леушкин, подорожание вызвано дефицитом грузового транспорта. После Нового года цены стабилизируются, а затем снова резко вырастут с апреля 2017 года.

"В январе цена будет стоять на месте, поскольку на рынке традиционно грузов будет мало, а транспорта много. С февраля начнется активная подготовка к сезону и цены пойдут вверх, достигнув в марте максимума в 20% нынешних. Это огромная цифра, которая отразится на цене товаров на полках магазинов и цене стройматериалов, в себестоимость которых заложена стоимость услуг перевозчиков", - говорит Леушкин.

Поскольку подорожают перевозки, то и цены на стройматериалы также подскочат в среднем на 5%.

Цены будут кусаться не только на грузовые, но и на пассажирские перевозки. Билеты на поезд подорожают на 10%.

Относительно продуктов питания, украинцев не порадуют новыми ценами, поскольку на самые популярные товары - молочне, мясные изделия и хлеб стоимость увеличится на 15-20%.

Как сообщал информационный портал "Знай.ua", бюджет Украины на следующий год предусматривает повышение цен на большинство товаров и услуг. Например, курильщикам придется отдавать за сигареты на 40% больше.

Ирина Дождёва

Znaj.ua

