Завдяки роботі СБУ бюджет додатково отримав 2,5 мільярди гривень митних платежів

СБУ системно протидіє та нейтралізує загрози державній безпеці на кордонах країни. Протягом 2020 року завдяки заходам підрозділів Служби безпеки України до держбюджету донараховано понад 2,5 мільярда гривень митних платежів. Вилучено предмети контрабанди і виявлено порушення митних правил на суму 510 мільйонів гривень.

Як повідомили у пресслужбі Управління СБУ в Івано-Франківській області, у минулому році за матеріалами СБУ також повідомлено про підозри: митники ‒ 53, прикордонники ‒ 31, контролюючі на кордоні - 10 осіб. Засуджено 12 працівників прикордонної служби та 4 митної. За ст. 201 (Контрабанда) Кримінального кодексу України вироки отримали 36 осіб.

СБ України нейтралізує загрози державній безпеці, пов'язані з незаконними транскордонними операціями та контрабандною діяльністю. СБУ також здійснює контррозвідувальне забезпечення митних органів та підрозділів Держприкордонслужби.

На державному та митному кордонах України продовжують роботу зведені мобільні групи співробітників СБУ. Вони виявляють та локалізують корупційні схеми і механізми незаконного ввезення в Україну контрабанди, вантажів, які загрожують економічному потенціалу країни та завдають критичних втрат державному бюджету.

СБУ організовано також заходи із виявлення та попередження спроб іноземних спецслужб, організованих злочинних угруповань та окремих осіб використати українських митників і прикордонників для здійснення діяльності на шкоду державній безпеці України.

Наразі відпрацювання проводиться у Волинській, Закарпатській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернівецькій, Чернігівській, Донецькій та Луганській областях.

СБУ нагадує, що право здійснення відповідних заходів співробітниками Служби безпеки України у пунктах пропуску через державний кордон України та митницях визначено статтею 25 Закону України "Про Службу безпеки України", статтею 7 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність" та статтею 12 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю".

БРІЗ

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