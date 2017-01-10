Завод имени Малышева прокомментировал отказ Тайланда от закупок украинских танков

Никакой официальной информации о расторжении или пересмотре условий контракта на изготовление и поставку ОБТ "Оплот" от тайской стороны получено не было

Госпредприятие "Завод им Малышева" заявило о продолжении выполнения контракта на поставку основных боевых танков (ОБТ) "Оплот" в Таиланд.Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу завода, в настоящее время идет подготовка к получению тайским заказчиком очередной партии бронетехники.

"На сегодняшний день никакой официальной информации о расторжении или пересмотре условий контракта на изготовление и поставку ОБТ "Оплот" в Таиланд от тайского заказчика мы не получали. Выполнение контракта идет согласно утвержденному графику. В ближайшее время ожидается приемка заказчиком очередной партии бронетехники. Выполнение тайского контракта в полном объеме планируется завершить в этом году", - рассказали в пресс- службе.

Как ранее писали "Вести", Тайланд отказался покупать танки у Украины и выбрал Китай. Министр обороны Тайланда посетил Китай и выбрал производителя из-за соотношения цены и качества. Также Китай станет консультантом Таиланда по вопросу совместных инвестиций в танкостроение и использование машин. Контракт подписан на поставку 28 единиц техники VT-4 с возможностью увеличения количества покупаемых единиц в дальнейшем. По словам генерала Вонгсумона, основной проблемой в комплектации армии страны стал конракт с Украиной, которая должна была поставить тайской армии в октябре 2017 года 49 танков Оплот, но после того, как с поставкой начались проблемы, армейский комитет страны, принимающий рещение о закупке техники, решили сократить количество танков, покупаемых в Украине и вместо этого покупать в Китае.