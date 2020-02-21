Заводы Укрспирта продадут через Prozorro

В правительстве сообщили, что спиртовые заводы Укрспирта в ходе приватизации будут продавать частным инвесторам через электронные аукционы в системе Prozorro.Продажи.

"Фонд госимущества готовит предприятия к продаже. Продает их через аукционы на ProZorro.Продажи", - сообщает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

По его словам, план приватизации украинских спиртовых заводов утвердил профильный комитет Верховной Рады. Первыми продадут те спиртовые заводы, которые имеют все зарегистрированные активы и зарегистрированное имущество.

"Отрасль должна стать частной, как во всем мире. Наша задача - обеспечить прозрачность. Мы это уже делаем", - заявил Милованов.

Первые заводы Укрспирта должны выставить на продажу до 15 мая 2020 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил начать приватизацию первых заводов Укрспирта до начала апреля 2020 года.

11 декабря 2019 года президент Зеленский подписал закон, который позволит производство спирта частными компаниями в Украине. Соответствующий закон Верховная Рада приняла 3 декабря.

В дальнейшем ожидается, что частные компании в Украине смогут заниматься производством спирта. Это должно побороть теневой рынок в отрасли и увеличить поступления в бюджет.

Вместе с этим правительство начало финансовый аудит Укрспирта, по итогам которого обнаружили доходы, с которых государственная компания заплатила дивиденды и налоги.

Также президент зарегистрировал в парламент законопроект о демонополизации производства спирта. В случае его принятия, частным компаниям позволят производить спирт. Ранее в правительстве подсчитали, что из-за государственной монополии на производство спирта Украина ежегодно теряет около 4,6 млрд грн ($160 млн) из-за развития теневого сектора. Эту госмонополию там предложили отменить.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить украинские спиртовые заводы к приватизации в течение ближайших двух месяцев.

Напомним, в октябре 2019 Кабинет Министров уволил с должности исполняющего обязанности директора государственного предприятия "Укрспирт" Юрия Лучечко и назначил вместо него Сергея Блескуна. Также Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства планирует передать ГП "Укрспирт" на приватизацию. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона относительно разгосударствления спиртовой отрасли.

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