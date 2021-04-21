Заявки на допомогу в розмірі 8 тис. грн подали 206 тис. осіб - прем'єр

Заявки на допомогу бізнесу і його співробітникам із "червоних" зон у розмірі 8 тис. грн надійшли від 206 тис. осіб, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"206 тис. людей станом на ранок 21 квітня подали заявки на отримання 8 тис. грн допомоги", - сказав він, відкриваючи засідання Кабміну в середу.

Як наголосив глава уряду, підприємці та наймані співробітники в тих регіонах, які були в "червоній" зоні, але станом на початок цього тижня вийшли, все одно зможуть відправитися на програму державної допомоги.

"Тобто бізнес в Івано-Франківській або Закарпатській областях також може залишити заявки для отримання виплат", - зазначив Шмигаль.

