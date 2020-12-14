Заявку на отримання допомоги у розмірі 8000 гривень можна оформити через портал "ДІЯ"

Портал "Дія" почав приймати заявки на отримання 8 тисяч одноразової допомоги від держави. За перші 10 годин роботи послугою скористалися понад 5000 осіб.

Нагадаю, наймані працівники та фізичні особи-підприємці, діяльність яких підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня.

Зробити це можна на порталі Дія в особистому кабінеті або через застосунок, обравши розділ "Послуги". Заповнення заяви займе не більше 5 хвилин, а гроші автоматично будуть зараховані на особистий гривневий рахунок після перевірки даних. Уряд робить усе, аби кошти кожному надійшли якнайшвидше.

З деталями надання одноразової допомоги можна ознайомитися за посиланням:

https://diia.gov.ua/news/odnorazova-materialna-dopomoga-fop-ta-najmanim-pracivnikam

Для отримання одноразової допомоги застрахованим особам заява заповнюється ВИКЛЮЧНО в електронній формі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг або з використанням мобільного додатка «Порталу Дія» (Дія).

Для отримання послуги у застосунку необхідно:

завантажити застосунок Дія за посиланням: https://go.diia.app;

авторизувати у застосунку через свій Приват24, Monobank, або BankID НБУ;

у розділі «Послуги» натиснути «Отримати допомогу»;

Дія автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги;

ввести номер гривневого рахунку застрахованої особи у форматі IBAN.

У міністерстві наголошують, що отримати кошти можна лише на особистий рахунок. Очікуйте сповіщення про опрацювання заяви.

Соцпортал

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