Заявления Гройсмана о том, что кризис на рынке труда закончился, не отвечает действительности -эксперт

Заявления премьер-министра Владимира Гройсмана о том, что рост количества вакансий на рынке труда в Украине свидетельствует, что большинство компаний смогли преодолеть кризис не отвечает действительности. Ведь из-за закрытия ФОПов и повышения минимальной заработной платы в Украине существенно вырастит безработица.

Такое мнение в комментарии Голос UA сообщил экономический и политический эксперт Всеволод Степанюк.

"Заявления Гройсмана о том, что рост количества вакансий на рынке труда в Украине свидетельствует, что большинство компаний смогли преодолеть кризис не отвечает действительности. Ведь в связи с нынешней политикой правительства, украинская экономика не может найти реализацию своей продукции. Поэтому в текущем году количество безработных и социальная напряженность будет расти. Однако, власть создала такие условия, что безработным практически будет невозможно стать на биржу труда и получать пособия. Поскольку нужно будет приносить огромное количество документов, которые люди не всегда по ряду причин могут принести",- сказал В. Степанюк.

Также, эксперт напомнил, что из-за увеличения налогов и повышения минималки малый и средний бизнес вынужден сокращать сотрудников.

"Повышение минималки нормально перенесли только крупные предприятия, так как им не нужно было повышать зарплату. Малый и средний бизнес перенес повышение минималки тяжело. В связи с чем количество безработных начнет расти. Ведь повышение минимального оклада, стало базой налогообложения для предпринимателей. В итоге десятки тысяч людей сдали свои свидетельства физических лиц предпринимателей или сократили персонал. В итоге молодежь не видит перспектив своей стране и пытается выехать на работу зарубеж",- уточнил В. Степанюк.

Напомним, Владимир Гройсман на своей странице в соцсети написал, что рост количества вакансий на рынке труда в Украине свидетельствует, что большинство компаний смогли преодолеть кризис - а не о том, что трудовая миграция из страны приобрела угрожающие масштабы.

"По итогам 2016 года видим позитивный сигнал экономического роста: по данным компании HeadHunter Украина, в 2016 году количество вакансий увеличилось на 46% и большинство компаний смогли преодолеть кризис и добиться роста", - отметил он.

Эти положительные тенденции нужно сохранить и усилить, подчеркнул премьер. "Задача правительства - сделать экономический рост ощутимым для граждан", - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что 1,3 млн украинцев выехали на заработки в Польшу в 2014-2016 годах. Власти Польши рассчитывают обеспечить приезд еще 1 млн украинских низкоквалифицированных работников в строительстве и сельском хозяйстве - чтобы компенсировать выезд собственных граждан в Западную Европу.