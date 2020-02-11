Зеленский анонсировал "большое строительство" дорог с 1 марта

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что с 1 марта стартует проект "большого строительства" дорог на территории страны.
Об этом он заявил в ходе совещания в "Укравтодоре".
Президент сделал акцент на том, что главная цель "большого строительства" - соединить хорошими дорогами важные социальные объекты страны. Среди таких Зеленский выделил больницы, школы и детские сады.
"В 2020 году мы должны обновить 4 тысячи километров дорог государственного значения. На это предусмотрено беспрецедентные средства в истории Украины. Это больше 85 миллиардов гривен", - заявил Президент.
Зеленский пояснил, что часть денег будет выделена из государственного бюджета, а часть - будет взята взаймы у различных банков.
"На строительство государственных дорог предусмотрены средства, которые мы получаем от НАК "Нафтогаза" за то, что они выиграли в Стокгольмский арбитраж", - пояснил он.
Также он сообщил, что в этом году планируется построить 2,5 тысячи километров дорог местного значения.
На это выделены "рекордные 22,2 миллиарда гривен". Зеленский подчеркнул, что эта сумма на 70 % больше той, которая выделялась в 2019 году.
"В целом такое масштабное строительство дорог позволит нам создать около 12 тысяч новых рабочих мест", - резюмировал Президент.
15 января Кабинет Министров Украины утвердил перечень дорог, которые будут восстанавливаться. Тогда шла речь о ремонте чуть более 4 тысяч км автодорог.
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