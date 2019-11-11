Зеленский анонсировал референдум о продаже земли

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос продажи земли сельскохозяйственного назначения иностранцам и компаниям, которые основаны иностранцами, будет вынесен на всеукраинский референдум.

Об этом глава государства сказал в видеообращении, опубликованном Офисом президента в понедельник, 11 ноября.

Зеленский отметил, что между первым и вторым чтением в Верховной Раде в законопроекте о рынке земли будет закреплено право продажи и покупки земли только украинскими гражданами и компаниями, которые основали украинцы.

"Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это будет дано согласие народом Украины на всеукраинском референдуме", - добавил президент. Зеленский отметил, что соответствующий пункт будет указан в законопроекте, который примет Верховная Рада.

Депутаты 12 ноября рассмотрят законопроекты о рынке земли в первом чтении, о чем свидетельствует расписание на сайте Верховной Рады Украины.

В частности, парламент рассмотрит правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" No2178, а также 10 альтернативных проектов закона. Об этом сообщает УНИАН.