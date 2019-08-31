Зеленский даст отстрочку "евробляхерам": детали законопроекта

31 августа 2019, 06:47
 Экономика Источник: Обозреватель (Украина) Персоны: Зеленський В.О.

Президент Украины Владимир Зеленский в законопроекте о автомобилях на еврономерах, который был зарегистрирован в Верховной Раде, предложил отсрочить штрафы на 90 дней.

Об этом свидетельствует текст документа, который в пятницу, 30 августа, появился на сайте парламента.

Отметим, проект решения передан в Раду и направлен на рассмотрение ее руководства.

По старому закону штрафы должны были ввести еще в мае, но была принята отсрочка на три месяца, которая истекла 22 августа. Тепер у Зеленского хотят срок в 270 дней, который указан в Таможенном кодексе, заменить на 360.

Источник: Обозреватель (Украина)
 
 
 