Зеленський доручив провести аудит тарифів по всій Україні

Президент України Володимир Зеленський доручив заступнику голови свого Офісу Кирилу Тимошенку провести аудит тарифів в Києві і областях України та "отримати роз'яснення" щодо підвищених тарифів і тарифної політики від керівників на місцях.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Йдеться насамперед про тарифи на опалення, побутовий газ і користування пасажирським транспортом. Таке рішення глава держави ухвалив через "спроби окремих представників місцевої влади обґрунтувати перед суспільством додаткове підвищення тарифів" і "спекулятивні заяви" про формування тарифів на місцевому рівні.

"Особливу увагу слід приділити таким специфічним непрозорим "тарифним проєктам" окремих керівників міст, як стягнення коштів за евакуацію авто, користування загальнодоступними частинами суспільного простору тощо", - сказано в повідомленні.

Минулого тижня жителі низки українських міст вийшли на акції протесту через зростання цін на газ. Багато постачальників підняли ціни майже до 10 грн за кубометр Регулятор також підвищив тарифи на розподіл газу.

Володимир Зеленський 11 січня заявив, що Україна не може «дозволити зростання ціни для наших громадян», і доручив уряду зайнятися цим питанням. За два дні в Офісі президента анонсували зниження цін на газ до 6,99 грн за кубометр. 19 січня Кабмін опублікував відповідну постанову.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль допустив зняття обмежень, якщо ціни на газ на ринку різко підуть донизу.

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, розпочала перевірку операторів газорозподільних мереж, у яких найвищі тарифи на розподіл газу.