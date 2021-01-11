Зеленський доручив уряду терміново вирішити питання з тарифами на газ для населення

Президент України Володимир Зеленський під час енергетичної наради доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

"Тарифи на газ для населення повинні бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян", - цитує прес-служба Зеленського.

Зазначається, що Кабінет Міністрів готує системні рішення щодо вибудовування балансу на енергетичному ринку.

За інформацією прес-служби, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко представив попередній план щодо істотного зниження тарифів на газ і встановлення ціни, яка була б справедливою з точки зору споживача.

"Рішення, які обговорювалися на енергетичній нараді, передбачають також збереження макрофінансової стабільності, розвиток чесної конкуренції на ринку і допоможуть уникнути фінансового дисбалансу", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що в нараді взяли участь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, тимчасово виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр соціальної політики Марина Лазебна, керівник офісу президента Андрій Єрмак та його заступники.Що цьому передувало

З 1 січня в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.