Зеленський готує законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч грн

Сьогодні, 6 серпня, президент України Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до 5 000 грн.

Підвищення показника мінімальної зарплати очікується в поточному році, повідомила на брифінгу заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів.

"Сьогодні президент внесе до Верховної Ради законопроєкт, яким передбачено вже з 1 вересня підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн. Це перший крок, щоб поліпшити соціально-економічні гарантії працівникам України", - цитує Ковалів "Інтерфакс-Україна".

Заступниця голови Офісу президента не виключає, що парламент може розглянути документ на позачерговій сесії в серпні.

"Відповідно до запропонованих змін до бюджету, основним джерелом для фінансування такого збільшення мінімальної зарплати стане, в першу чергу, економія на обслуговуванні держборгу", - пояснила заступниця голови ОП.

Схвалений урядом макропрогноз економіки України передбачає дворазове підвищення мінімальної зарплати у 2021 році спочатку до 6 000 грн, а потім до 6 500 грн. Згідно з макропрогнозом Кабміну очікується зростання ВВП у 2021 році на рівні 4,6% при інфляції 7,3%, і уповільнення зростання у 2022 році до 4,3% при інфляції 6,2%.

Прогноз також передбачає, що дефіцит торгового балансу у 2021 році складе $10,4 млрд, у 2022-му - $13,6 млрд зростання експорту прогнозується на 2,9% в наступному році й на 6,4% у 2022-му, тоді як зростання імпорту очікується на рівні 10,6% і 10% відповідно.

"На цій базі буде плануватися бюджет на 2021 рік, який відповідно до Закону уряд подасть до парламенту до 15 вересня цього року", - сказала Ковалів.

Нагадаємо, реальна заробітна плата в Україні в червні 2020 року проти червня 2019 року збільшилася на 4,8%, а травня 2020 року - на 9,5%, повідомила Державна служба статистики.