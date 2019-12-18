Зеленский хочет уменьшить концентрацию земли в одних руках до 10 тысяч гектаров

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает уменьшить концентрацию сельскохозяйственных земель в одних руках до 10 тысяч гектаров.

Об этом он сообщил во время общения с жителями села Красная Слободка в Киевской области.

"Был вопрос о концентрации земли. Изначально внесли 200 тысяч гектаров. Это много, согласен. В комитет пришла цифра об уменьшении до 20 тысяч. Тоже много? ... Хорошо, до 10 тысяч гектаров нормально?... Давайте от одного до 10 тысяч гектаров, и рассматривать этот вопрос на комитете (по вопросам аграрной политики - УНИАН), а концентрацию в размере до 50 тысяч гектаров, затем в 20 тысяч гектаров уберем (из законопроекта - УНИАН)", - заявил Зеленский.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

Ограничения в этом законопроекте не допускают приобретения в собственность более 35% сельскохозяйственных земель ОТГ, 15% земель области и 0,5% земель Украины (в пересчете - около 200 тысяч гектаров).

По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, законопроект о рынке земли во втором чтении будет рассматриваться на текущей пленарной неделе (16-20 декабря).