Зеленский обещает рынок земли в 40 млн гектаров

Власть Украины планируюет до конца 2019 года провести земельную реформу и открыть рынок земли уже в следующем году.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает Украинская правда в четверг, 8 августа.

"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли в 40 млн гектаров, которая (земля) является одной из лучших в мире по своему качеству", - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что в стране уже есть турецкие компании, которые будут владеть землей, и выразил надежду, что их будет больше.

"Особенно это касается южной части Украины, где есть потребность в создании и развитии мелиоративных систем. Здесь мы также рассматриваем возможности для государственно-частного партнерства", - отметил Зеленский.

Напомним, год назад в МВФ заявляли, что власти Украины пообещали до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель, а с 2018 года - запустить их продажу. Но мораторий на продажу сельхозземель в Украине продлили еще на год - до января 2019 года.

Ранее в Раде представили законопроект о рынке земли. Документ должен был разработать Кабмин и представить его парламенту, но правительство так этого и не сделало. Поэтому агрокомитет разработал свой проект.