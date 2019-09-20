Зеленский одобрил отсрочку штрафов для владельцев "евроблях"

Президент Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для владельцев "евроблях".

Об этом свидетельствуют данные на странице закона на сайте Верховной рады.

Сообщается, что по состоянию на 20 сентября закон вернули в Верховную раду с подписью президента. Что это значит

Законом об отсрочке штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств в Украину предусмотрена отсрочкаштрафов за нерастаможенные "евробляхи" еще на 90 дней.

Таким образом, льготный период увеличен с 270 до 360 дней.

В то же время растаможить свои автомобили владельцы смогут только по 100% ставкам акцизного сбора.

Минфин

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