Зеленский осенью хочет принять закон о концессиях

Осенью в Украине будет принят закон о концессиях, что позволит государству безопасно работать с частным сектором.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Стамбуле на украинско-турецком бизнес-форуме.

"Осенью мы принимаем закон о концессии, что позволит государству безопасно работать с частным сектором. Будем очень рады видеть турецкие компании в качестве надежных партнеров во всех наших проектах. Заходите своим капиталом, своим опытом, своими технологиями", - обратился Президент к турецкому бизнесу.

ВР в первом чтении поддержала закон "О концессии" в апреле 2018 года. Зеленский: Благодаря реформам ВВП вырастет на 5-7% в год

Напомним, Владимир Зеленский во время посещения Стамбула заявил, что до конца текущего года хочет создать рынок земли, и провести земельную реформу.

Телеграф.com.ua