Зеленский отстранил от должности главу Укртрансбезопасности Ноняка

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности главу Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка. Об этом он заявил на заседании Антикоррупционного совета, которое транслировали в эфире "112 Украина".

Зеленский отметил, что Ноняка отстранили из-за того, что отсутствовал контроль за несоблюдением установленных норм веса автотранспорта и поборов со стороны работников "Укртрансбезопасности".

"Вчера за значительные недостатки в работе был отстранен от исполнения обязанностей руководитель "Укртрансбезопасности", - сказал Владимир Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой уволить главу "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка. В свою очередь Гройсман заявил, что не в силах это сделать и решить вопрос получится после обновления состава Кабмина.

Напомним, 11 апреля 2018 года правительство отстранило главу "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка от должности. Его обвинили в злоупотреблениях.

В ноябре того же года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что намерен повторно обратиться к Кабинету министров с требованием увольнения ранее отстраненного председателя "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка. Такое обещание он дал членами организации "АвтоЕвроСила", которые пикетировали министерство с аналогичным требованием.