Зеленський підписав закон про підтримку українських та іноземних інвесторів

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо державної підтримки інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями, спрямований на відновлення інвестиційної активності в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні" No 1116-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2020 року. Цей документ сприятиме відновленню інвестиційної активності в Україні після кризового 2020 року", - йдеться в повідомленні.

За даними ОП, закон передбачає надання державної підтримки українським та іноземним інвесторам із загальною сумою інвестицій від 20 млн євро.

Зокрема, визначено можливість отримання податкових пільг, забезпечення інвестиційних проєктів об'єктами суміжної інфраструктури, надання переважного права землекористування земельними ділянками державної або комунальної власності для реалізації інвестиційних проектів, закріплення гарантій інвестора через укладення прямого договору з урядом України. При цьому загальний обсяг державної підтримки не має перевищувати 30% від суми інвестицій у проєкт.

Згідно з документом підтримка надаватиметься підприємствам, які працюють у переробній промисловості, транспортній галузі, освіті, науковій та науково- технічній галузях; охороні здоров'я, мистецтві, культурі, спорті, туризмі та курортно-рекреаційній сфері.

Також законом передбачено створення спеціальної урядової уповноваженої установи, що супроводжуватиме інвестиційні проєкти, допомогатиме інвесторам від початку проєкту й протягом усього часу його тривалості.