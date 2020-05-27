Зеленський підписав закон про продовження пільг для бізнесу і медиків до 30 червня

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 3329-д, який повинен продовжити чинні і ввести деякі нові податкові преференції на час карантину, а також звільнити до 30 червня від оподаткування зарплати медиків та інших працівників, які борються з COVID-19. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Закон дозволить працівникам закладів охорони здоров'я державної та / або комунальної власності, які борються з поширенням коронавірусу і лікують пацієнтів від COVID-19, отримати за травень і червень 2020 року грошову компенсацію податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), утриманого з їх доплат у розмірі до 300% до заробітної плати.

Також документ передбачає можливість отримання часткової допомоги по безробіттю для фізичних осіб - підприємців у разі втрати ними частини доходу через карантинні обмеження. Така допомога на період карантину з 2 квітня 2020 року не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб і військовим збором.

Також, самозайняті особи звільняються від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за себе за травень - цей період буде зараховуватися їм до страхового стажу для отримання пенсій, виплат по соціальному страхуванню.

Закон також надає органам місцевого самоврядування право прийняти рішення про зменшення ставок плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

Крім того, документ дозволяє продовжити дію мораторію на проведення податковими органами документальних та фактичних перевірок, звільнення громадян від відповідальності за прострочення виконання зобов'язань за договорами щодо споживчого кредиту, ненарахування платникам податків і платникам ЄСВ пені, незастосування штрафів за порушення податкового законодавства, несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ, несвоєчасне подання звітності про сплату ЄСВ за останній день місяця, в якому закінчується дія встановленого на всій території України карантину.

Нагадаємо, що Верховна Рада під час позачергового засідання 13 травня прийняла в другому читанні і в цілому "антикризовий" законопроект No 3329- д, яким передбачена підтримка платників податків під час дії карантинних обмежень для боротьби з СOVID-19. За документ проголосували 333 парламентарія.

Раніше Шмигаль пояснив, чому не всі українські медики отримали обіцяну 300% доплату за лікування пацієнтів з новою коронавирусною інфекцією. Виступаючи під час години запитань до уряду, Шмигаль заявив про те, що фінансування на ці потреби виділили. А в тому, що медики не отримали грошей, винна місцева влада.

