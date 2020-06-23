Зеленський підписав закон про проведення національної інвентаризації лісів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів" No 643-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 2 червня 2020 року.

"Закон передбачає створення в Україні нової системи збору обґрунтованих даних про лісовий фонд із метою подальшого планування, ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу лісів тощо", - повідомляється у вівторок на сайті глави держави.

Документ вводить поняття національної інвентаризації лісів, визначає мету її проведення та джерела фінансування.

Порядок проведення національної інвентаризації лісів затверджує Кабінет Міністрів України, здійснювати її будуть за рахунок державного бюджету або за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством.

Відповідно до закону, особи, уповноважені на проведення національної інвентаризації лісів, під час обстежень мають право перебувати на земельних ділянках лісового фонду України, крім випадків, передбачених законом.

Відомості, отримані за результатами проведення національної інвентаризації лісів, вносяться до державного земельного кадастру.

Закон набуває чинності наступного дня після опублікування.