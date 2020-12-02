Зеленський підписав закон про створення та функціонування Державного аграрного реєстру

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до закону "Про державну підтримку сільського господарства України" та інших законів України щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє "Інтерфакс".

Згідно з повідомленням, документ створює єдину державну інформаційну систему - Державний аграрний реєстр, який спростить надання таргетованої державної підтримки для сільгоспвиробників.

"Згідно із законом, Державний аграрний реєстр ведеться за рахунок коштів державного бюджету з метою комплексного інтегрування відомостей про виробників сільгосппродукції, їхні майнові, земельні, екологічні, трудові, фінансово-кредитні та інші права. Реєстр ведеться шляхом добровільного внесення до нього виробниками сільгосппродукції достовірних відомостей про себе", - йдеться в повідомленні.

Закон також розширює коло потенційних одержувачів держпідтримки. Зокрема, передбачається можливість підтримки підприємств, що займаються аквакультурою, ведуть органічне виробництво, використовують зрошення, вирощують овочі, плоди та ягоди.

Крім того, вводиться можливість підтримки виробників, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Зазначається, що створення Державного аграрного реєстру спростить отримання сільгоспвиробниками бюджетної підтримки, автоматизує перевірку їх статусу через доступ до інших держреєстрів і кадастрів, надасть можливість оцінки ефективності застосування заходів підтримки, забезпечить публічність розподілу коштів держпідтримки.

Водночас буде сформовано "єдиний кабінет аграрія", що дасть змогу отримувати державні послуги, взаємодіяти з реєстрами і кадастрами, зокрема під час реєстрації земельних ділянок або виправлення помилок у Державному земельному кадастрі.

Як повідомлялося, 5 листопада Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт N3295 про внесення змін до закону "Про державну підтримку сільського господарства України" та інших законів України щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції.

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