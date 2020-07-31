Зеленський підписав закон про "зелену" енергетику - Шмигаль

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел. Даний закон дозволить знизити тариф для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій - на 7,5%..

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook

Що зміниться

"Президент підписав законопроект No3658, який закріплює ключові положення Урядового меморандуму з виробниками "зеленої" енергетики. Даний закон дозволить знизити тариф для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій - на 7,5%", - зазначив він.

За словами глави уряду, на практиці це означатиме, що держава і всі українці заощадять майже 7 млрд гривень щорічно.

Шмигаль розраховує, що до 2030 року меморандум дозволить зменшити обсяг виплат "зеленої генерації" приблизно на 2 млрд євро.

"Підписаний закон буде сприяти збалансуванню ринку електроенергії, захистить права інвесторів і дозволить уникнути підвищення тарифів на електроенергію для людей", - додав прем'єр-міністр.

Хронологія подій

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища заявило, що має намір підписати меморандум з інвесторами у відновлювану енергетику про зниження "зеленого" тарифу і про зупинку будівництва нових об'єктів.

Частка електроенергії з поновлюваних джерел генерації енергії в Україні зросла до 8%, що становить 26% грошового обороту на ринку.

Раніше в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець заявляла, що українська енергетична галузь повністю розбалансована у взаєморозрахунках, і до кінця року заборгованість держави по розрахунках за вироблену електроенергію з відновлюваних джерел (ВДЕ) може досягти 26 млрд грн.

Понад 20% ринку відновлюваної енергетики в Україні належить енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, далі йдуть шведські, китайські та українські компанії.

14 травня 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з інвесторами у відновлювану енергетику заявив, що Україна не може собі дозволити мати найдорожчу "зелену" енергію у Європі.

18 травня 2020 року народний депутат Олександр Дубинський заявив, що в Україні один із найвищих тарифів у світі на зелену енергетику - 4,21 гривні за кВт-год.