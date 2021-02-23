Зеленський підписав закон про зниження ПДВ для аграріїв до 14%

Президент України Володимир Зеленський підписав закон No 1115-ІХ про зниження зниження ставки податку на додану вартість (ПДВ) для деяких видів аграрної продукції

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Згідно з текстом документу, він передбачає зниження ставки ПДВ з 20% до 14% за операціями з постачання та ввезення на територію України великої рогатої худоби, свиней, молока незбираного, пшениці та жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, цукрових буряків, насіння льону, свиріпи або ріпаку, соняшнику та інших олійних культур.

Зазначається, що закон спрямований на забезпечення підтримки сільськогосподарського товаровиробництва в Україні, залучення інвестицій у галузь та підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сільського господарства.

Також реалізація норм закону знизить мотивацію платників податку до оптимізації податкових зобов'язань з ПДВ за операціями з відповідною продукцією, що зменшить втрати бюджету та сприятиме детінізації у сфері аграрного виробництва.

Нагадаємо, Верховна Рада 17 грудня ухвалила у другому читанні і в цілому проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо зниження ставки ПДВ для аграріїв до 14% з 20%.