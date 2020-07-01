Зеленський підписав закон, що забороняє банкам штрафувати за прострочення кредитів

Президент України Володимир Зеленський сьогодні підписав закон, який покликаний не допустити нарахування штрафів і пені за кредитами на час карантину. Про це повідомляє ЕХО Києва з посиланням на прес-службу ОП.

Відповідний закон захищає позичальників від нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину і в 30-денний термін після його завершення.

З цією метою документ вносить зміни в "Прикінцеві положення" Господарського кодексу і "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу, згідно з якими в разі прострочення позичальником в період карантину та / або в 30- денний термін після його завершення виконання грошового зобов'язання за договором, згідно якому позичальнику було надано кредит банком або іншим кредитодавцем, позичальник звільняється від обов'язків сплатити на користь кредитодавця неустойку, штраф, пеню за таке прострочення.

Закон повинен набути чинності на наступний день після опублікування.

Як повідомляло ЕХО Києва раніше, 16 червня Верховна Рада України прийняла законопроект No 3297, яким заборонено нарахування штрафних санкцій за простроченими кредитними платежами під час дії карантину.

Эхо Киева

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