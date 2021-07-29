Зеленський підписав закон щодо різних ставок ПДВ для аграріїв

Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким аграріям повернута ставка ПДВ на рівні 20% на окремі види продукції. Документ вступає в силу з завтрашнього дня. Про це повідомляє Офіс президента.

"Документ покликаний зменшити ризики від підвищення цін на продукти харчування, а також створити рівні умови оподаткування ПДВ для сільськогосподарських виробників і підприємств переробної галузі. Закон відновлює 20-відсоткову ставку податку на додану вартість при ввезенні на територію України великої рогатої худоби, свиней та овець, молока, жита, вівса, насіння льону, олійних культур, цукрових буряків ", - йдеться в повідомленні.

При цьому залишається ставка ПДВ в 14% при операціях з поставки пшениці і жита (меслин), ячменю, кукурудзи, соєвих бобів, ріпакової або ріпаку, соняшнику.

Документ вступає в силу з наступного дня після опублікування і застосовується до податкових періодів, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем опублікування цього закону.

Повідомлялося, що ДФС оголосила що за два місяці операції "Детінізація" зуміли заблокувати формування фіктивних податкових кредитів по ПДВ на 1,185 мільярдів гривень.