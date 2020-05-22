Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу України

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві.

Про це повідомляє пресслужба Президента України.

"Володимир Зеленський підписав Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" No 466-IX, який Верховна Рада України ухвалила 16 січня 2020 року", - зазначають у повідомленні.

Також інформується, що закон передбачає низку змін, спрямованих на вдосконалення та спрощення системи адміністрування податків, її узгодження зі світовими стандартами.

За даними Офісу Президента, підписаний закон має на меті запровадження міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі та імплементацію положень Плану протидії практикам розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування (План дій BEPS).

Пресслужба зазначає, що передбачені документом зміни забезпечують необхідні умови для реформування Державної податкової служби та відкривають можливість для перетворення її структури відповідно до концепції єдиної юридичної особи.

Документ також вдосконалює систему адміністрування податків та розширює можливості онлайн-сервісів для платників.

Відтепер платник, який подає звітність в електронному вигляді або пройшовши електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, зможе подати заяву про бажання отримувати документи від податкових органів у електронному вигляді.

Очікується, що реалізація положень закону розширить інвестиційні стимули шляхом запровадження прискореної амортизації основних засобів.