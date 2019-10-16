Зеленский подписал изменения в законе "О публичных закупках"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины "О публичных закупках".

Об этом сообщается на портале Верховной Рады.

"16.10.2019. Возвращено с подписью от Президента", - говорится в карточке законопроекта No1076 о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок.

Указанный документ снижает порог закупок до 50 тыс. грн, вводит обязательную отчетность в системе ProZorro за все закупки от 0 гривен, устанавливает персональную ответственность должностных лиц (в частности, руководителей органов) за нарушение законодательства в сфере публичных закупок и предусматривает механизм автоматического отклонения предложений с "аномально низкими ценами".

Согласно пояснительной записке, документ также предоставляет заказчику право отклонять тендерное предложение участника, который не выполнил свои обязательства перед ним по ранее заключенному договору о закупке, и расширяет перечень квалификационных критериев, требуемых заказчиком от участника размещения заказа (устанавливается требование о наличии финансовой способности, которая подтверждается финансовой отчетностью).

По данным Минэкономразвития, за три года существования система электронных закупок ProZorro сэкономила государству 86 млрд грн. Система ProZorro была распространена в Украине на всех государственных заказчиков с 1 августа 2016 года при проведении закупок товаров, дороже 200 тыс. грн, и услуг стоимостью более 1,5 млн грн.