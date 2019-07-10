Зеленский подписал указ о "зеленом коридоре" в зоне ЧАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым предусмотрено создание в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции "зеленого коридора" для туристов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт Главы государства.

"Сегодня я подписал Указ, станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины. Прежде всего мы создадим "Зеленый коридор" для туристов и уберем предпосылки для коррупции", - написал Зеленский.

Напомним, Новый безопасный конфайнмент ЧАЭС передали под управление Украины и запустили его в эксплуатацию.