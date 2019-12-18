Зеленский подписал закон о верификации пенсий с новыми правками

Верховная Рада 10 декабря проголосовала за принятие законопроекта No1231 "О верификации и мониторинге государственных выплат" и Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о верификации пенсий и других государственных выплат со своими предложениями.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Согласно предложениям главы государства, в абзаце первом подпункта 11 и в абзаце первом подпункта 12 пункта 2 раздела "Заключительные и переходные положения" закона "О верификации и мониторинге государственных выплат" слова "абзац второй" заменяются словами "абзац третий".

Отметим, эта техническая правка в законе была необходима для того, чтобы сохранить предоставление Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции непосредственного автоматизированного доступа к госреестру вещных прав на недвижимое имущество и Единому госреестру юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований соответственно.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту, Верховная Рада поручила Счетной палате проанализировать систему общеобязательного государственного пенсионного и соцстрахования в 2020 году.