Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что украинская экономика ежегодно будет расти на 5-7%. Об этом он сказал во время выступления на бизнес-форуме в Турции, информирует "112 Украина".

При этом Зеленский рассказал, каких целей он планирует достичь в течение ближайших пяти лет.

По его мнению, в Украину необходимо инвестировать и привлекать иностранные компании. Именно это он предложил турецким компаниям.

"Предлагаю вам сделку: вы инвестируете в Украину - я защищаю ваши инвестиции, мы вместе растем", - сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины убежден, что в первую очередь необходимо инвестировать в украинские дороги, чтобы отремонтировать 24 тыс. км. Для этого, по его подсчетам, необходимо 20 млрд долларов.

Также он планирует увеличить количество работающих аэропортов в стране до 15 и обеспечить развитие пяти морских портов. Кроме того, важным аспектом в развитии украинской экономики является увеличение мощностей военно- промышленного комплекса, как минимум втрое.

"Осенью мы принимаем закон о концессиях, что даст возможность государству безопасно работать с частными компаниями. Будем очень рады видеть турецкие компании в качестве надежных партнеров во всех этих наших проектах", - сказал Владимир Зеленськиий.

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