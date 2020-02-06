Зеленский пообещал шахтерами Львовской области отдать долги по зарплатам

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки во Львовскую область признал, что в стране есть проблемы с шахтерами и медиками. В то же время он заверил, что может исправить ситуацию всего за полгода.

Об этом он заявил на встрече с работниками шахты "Межиричанская" в городе Червоноград. Трансляцию вел Офис президента в Facebook.

Шахтеры пожаловались гаранту, что им долгое время не выплачивают зарплаты.

"Наши шахтеры голодные и холодные. Вы бы видели, в каких условиях они работают. В воде черные, а приезжают голодные и нечем семью кормить. Но уголь у нас покупают, фирмы учреждаются, а не банкротятся. Они наживаются на том угле, а шахтерам не платят зарплату", - возмутились шахтеры.

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Зеленский пообещал, что до конца февраля правительство выплатит шахтерам долги в размере 22 млн грн. Дальше, с его слов, будут гасить задолженности на других шахтах Львовской области.

"Мы закроем задолженность. Во вторых, все слухи, что завтра закроется шахта, выгонят шахтеров... У нас есть в целом проблема", - уточнил он.

С его слов, в Украине больше 50 шахт, где работает 67 тыс. человек, из которых 37 тыс. грн - на государственных шахтах. С семьями - это около 200 тыс. человек.

Президенту напомнили, что 25 февраля состоится Совет шахтеров, где будут обсуждаться проблемы отрасли. Он пообещал приехать на встречу.

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