Зеленский попросил ДТЭК помочь найти сильного покупателя на "Центрэнерго" и неприбыльные шахты

Президент Владимир Зеленский попросил компанию ДТЭК Рината Ахметова помочь найти покупателя на "Центрэнерго" и неприбыльные шахты.

Об этом он сказал на совещании работников угольной промышленности.

"Если говорить о приватизации "Центрэнерго", то нужно говорить - вместе с неприбыльными шахтами. Я думаю, это прекрасная идея", - сказал Зеленский, после чего переключился на ДТЭК.

"Здесь, кстати, господин Тимченко [гендиректор ДТЭК]. Вы - ДТЭК - были сегодня как пример для многих компаний. У меня к вам вопрос. Если верить статистике, что многие из государственных шахт действительно неприбыльные, и если все сравнивают именно состояние ваших шахт и вклад ДТЭК в отрасль, у меня к вам вопрос: будете приватизировать неприбыльные шахты?" - пошутил он.

"Если вы не готовы и Антимонопольный комитет, как вы говорите, будет против - я с ними поговорю и они будут за. Но вопрос не в этом. Вы нам должны тогда помочь найти таких партнеров, как вы, - сильных в этой области. Найти таких людей, которые могут приватизировать и инвестировать деньги в модернизацию этих шахт", - заявил Зеленский.

"А если не найдете..." - сказал президент и улыбнулся, намекнув, что купить придется компании Ахметова.

Напомним, что "Центрэнерго" - один из приоритетных объектов для приватизации в Украине.

В 2018 году, когда компанию планировали продать, на нее нашлось пять покупателей: белорусское унитарное предприятие "Нефтебитумный завод", компания ООО "Форбс энд Манхеттен Украина" бизнесмена Михаила Спектора, "Укрдонинвест" Виталия Кропачова, грузинская Georgian International Energy Corporation и "Баланс групп" Дмитрия Крючкова.

Ни один из них государству не подошел.

В состав "Центрэнерго" входят три ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей мощности электростанций Украины. На ТЭС компании установлены 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков - угольные, а пять предназначены для использования газомазутного топлива. Государству принадлежат 78,289% компании.