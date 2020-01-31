Зеленский попросил США отменить пошлины на сталь для Украины

Президент Зеленский обсудил с госсекретарем США Помпео американские пошлины на сталь и алюминий

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с государственным секретарем США Майклом Помпео поставил вопрос об отмене американских пошлин на поставки стали и алюминия от украинских производителей. Об этом Зеленский сообщил во время брифинга по итогам встречи с Помпео 31 января.

"Это чувствительный вопрос для нашего металлургического экспорта, поэтому мы надеемся на отмену этой пошлины для Украины", - заявил Зеленский.

Также президент сообщил, что ожидает роста торгового оборота между США и Украиной и увеличения инвестиций США в украинскую экономику.

Пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) ввел в 2018 году президент США Дональд Трамп. В 2019 году отмены этих пошлин для своих предприятий добились Мексика и Канада.

Согласно данным Worldsteel, Украина сократила производство стали в 2019 году на 1,2%, но сохранила 13 место в рейтинге крупнейших производителей мира. По данным Госстата, за 12 месяцев 2019 года спад промпроизводства в Украине к аналогичному периоду 2018-го составил 1,8%. В Минэкономики спад промышленности назвали системным явлением, которое требует "быстрых действий государства".