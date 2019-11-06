Зеленский поручил разработать мобильное приложение для получения справок и назначения пенсий

5 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству социальной политики разработать мобильное приложение для назначения пенсий гражданам и получения различных справок, информирует пресс-служба главы государства.

"Министр социальной политики Юлия Соколовская должна обеспечить введение сервиса назначения пенсий и получения справок с помощью специального мобильного приложения до конца года", - заявил Зеленский.

Кроме того, он поручил Соколовской обеспечить внедрение механизма назначения пенсий при достижении пенсионного возраста без обращения граждан.

Также президент дал поручения Минздраву.

"Владимир Зеленский считает необходимым, чтобы в 31 января 2020 Министерство здравоохранения усовершенствовало работу системы экстренной медицины и до февраля обеспечило создания и функционирования Единой государственной информационной системы трансплантации", - добавили в пресс- службе главы государства.

5 ноября Зеленский провел совещание с руководством Верховной Рады и Кабинетом Министров. Кроме поставленных перед Минсоцполитики и Минздравом задач, он инициировал создание военной полиции в составе Министерства обороны, поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства подготовиться к внедрению рынка земли и передать на приватизацию Фонду госимущества Украины более 500 госпредприятий. Крайний срок выполнения заданий - 31 декабря.