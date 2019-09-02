Зеленский поставил ультиматум новому Кабмину

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил новому составу Кабинета министров роспуском в случае провала прохождения отопительного сезона. Об этом Зеленский заявил в телеинтервью, передает РБК-Украина.

"Задача есть, поставлена новому правительству: они должны показать модель. И если в моделе не будет уменьшения коммуналки, будем прощаться с правительством. Все что они смогут, они сделают. Вопрос не в том, какая цена коммуналки, вопрос в том, какой процент от того, что получает человек пенсии или зарплаты, он платит за коммуналку. И такая структурная проблема, такая структурная задача ставится новому правительству", - сказал президент.

Кроме того, по словам Зеленского, такая же история готовится по поводу кредитования.

"Готовят, чтобы ослабить этот процент, чтобы процент был уменьшен. Готовят формат, чтобы в 20-м году у людей была возможность покупать те или иные вещи, недвижимость или землю. Покупать под другой процент. Потому что я понимаю, что такое 17-18 процентов", - отметил глава государства.

Ранее во время первого заседания Верховной Рады президент дал новым депутатам год для того, чтобы реализовать поставленные задачи. По материалам: РБК-Украина