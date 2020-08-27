Зеленський: повернути державі індустріальну славу неможливо без освічених промисловців

Президент Володимир Зеленський відвідав державний навчальний заклад "Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі", де йому представили заходи з розвитку професійної освіти в Україні.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

"Ми дійсно хочемо повернути Україні індустріальну славу. Я вважаю, що у нас є всі можливості. І це неможливо зробити без кадрів, без професійних людей, без наших українців - освічених промисловців", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що донедавна тема підготовки кадрів для країни "нікого в нашій державі не цікавила". Тому, відповідно до указу президента, уряд готує низку заходів щодо розвитку вищої освіти. Водночас, за словами Зеленського, не менш важлива тема - це професійна освіта.

"Сьогодні наш пріоритет - це відродження промисловості України. Я сам народився у Кривому Розі. Ми розуміємо, що таке промисловість. Ми розуміємо, що там, де є промисловість у тому чи іншому місті, ця промисловість годує місто й дає робочі місця", - сказав президент.

Окремо Зеленський зауважив, що наразі більш нагальна проблема наявності робочих місць, а не заробітних плат для представників робітничих професій. При цьому він зазначив, що на підприємствах платня "на доволі високому рівні".

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, у свою чергу, розповів, що криза професійної освіти зумовлена певними глобальними чинниками, зокрема, - демографічним спадом, який спостерігається як в Україні, так і у світі (найкращі українські фахівці поїхали за кордон заміщати вакантні посади, що там з'явилися), зростанням трудової міграції, доступністю освіти за кордоном, соціальними запитами молоді щодо першого робочого місця, зростанням впливу соцмереж на престиж робітничої професії. Тому постала потреба в модернізації профосвіти для сталого розвитку суспільства.

У зв'язку з цим міністерство презентує план модернізації професійної освіти, який було розроблено з ініціативи президента. Шкарлет зазначив, що на сьогодні 754 заклади професійної освіти підтвердили свою готовність до реформування.

План передбачає оновлення навчальної та соціальної інфраструктури закладів професійної освіти із залученням інвестицій, адже лише 6% таких закладів оновлено.

"Вчора на черговому засіданні уряду на виконання доручення Президента було здійснено перерозподіл 100 мільйонів гривень субвенції для 21 обласного бюджету та восьми міст обласного значення для розвитку навчально- кваліфікаційних центрів", - повідомив міністр.

Крім того, передбачається розвиток державно-приватного партнерства у галузі професійної освіти для підвищення якості навчання шляхом залучення роботодавців до підготовки фахівців. Зокрема, йшлося про створення навчально-практичних центрів за сприяння бізнесу, у якого є потреба в працівниках.

Нагадаємо, на початку червня Зеленський зустрівся з керівниками вишів і наголосив, що в Україні існує кадровий голод, і цю проблему мають вирішувати навчальні заклади.

Керівники вишів, у свою чергу, відзначили важливе значення можливостей для розвитку освіти, які дає новий закон про вищу освіту, залучення бізнесу до формування кадрів, створенні механізмів венчурних фондів, фінансування стартапів і загалом - необхідність законодавчих ініціатив для перетворення вітчизняної освіти.