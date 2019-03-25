Зеленский предлагает Украине вступить в ЕС по несуществующей процедуре - СМИ

Кандидат в президенты Владимир Зеленский высказал позицию относительно вступления Украины в Евросоюз, говорится в статье Европейской правды.

В целом кандидат Зеленский поддерживает движение Украины в ЕС, но процедуры, которую описали в его штабе, не существует.

"Буду делать все для того, чтобы через 5 лет Украина могла бы обратиться (в Евросоюз - ред) за Планом по кандидатству - меньшее. В идеале - обращение за Планом относительно членства", - заявили изданию в штабе Зеленского.

В то же время журналисты напоминают, что ни Плана по кандидатству, ни Плана относительно членства в Евросоюзе не существует. Процедуры расширения Евросоюза вообще не предусматривают каких-либо "Планов" или подобного документа, за которым можно "обратиться" в ЕС.

Кроме того, кандидат Зеленский предлагает создать офис по координации процесса евроинтеграции внутри Кабинета министров, чтобы ускорить имплементацию Соглашения об ассоциации.

Впрочем, с 2014 года в структуре Кабмина работает правительственный офис с именно таким названием, а с 2016 года появилась должность профильного вице- премьера, которому подчинен этот офис.