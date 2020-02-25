Зеленский предложил лишить Кабмин зарплаты из-за долгов перед шахтерами

Президент Владимир Зеленский дал два месяца на погашение долгов по зарплатам на угольных предприятиях. Об этом он сказал на совещании работников угольной промышленности.

"Можно долго перечислять все проблемы, думать, как же так произошло, и искать виноватых. Но я уверен, что сегодня тысячи шахтеров и их семьи, их дети больше всего волнуют только один вопрос: как жить дальше", - сказал он.

По его словам, перед тем, как решать стратегические проблемы угольной отрасли, нужно решить сначала насущные.

В эту категорию он относит долги по зарплатам - больше 1 млрд гривен.

"Я очень прошу в ближайшие два месяца - март, апрель - закрыть все долги. Полностью. Если мы не будем закрывать, если пропустим хоть одни сутки, тогда мне кажется, будет справедливым, если все правительство не будет получать зарплату", - сказал Зеленский.

Также он потребовал прекратить импорт марок угля, который добывается в Украине.

"Сначала - наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергии. Если какая-то марка у нас не добывается - тогда мы можем начинать обсуждать вопрос конкретной марки. Импорту нет куда заходить в нашу угольной отрасли", - заявил президент.

Напомним, 5 февраля Государственная казначейская служба перечислила 163 млн грн на выплаты зарплатной задолженности шахтерам. Ранее, 4 февраля 52 работника шахты "Капитальная" ГП "Мирноградуголь" отказались подниматься на поверхность в знак протеста против обесточивания шахт в Донецкой области и 93,1 млн гривен долгов по зарплате.

В январе четверо лидеров профсоюза шахтеров Львовской области объявляли голодовку в знак протеста против невыплаты зарплат. Тогда же сообщалось, что по состоянию на 16 января зарплатная задолженность перед ГП "Львовуголь" составляет 317,79 млн грн (декабрь, ноябрь, частично октябрь 2019).

12 ноября 2019 года шахтеры Львовской области просили Владимира Зеленского погасить 354 млн гривен долга по зарплате. В обращении говорилось, что сложившаяся ситуация может привести к социальному взрыву в регионе, в котором проживает 150 тыс. человек.

14 ноября Министерство финансов Украины перечислило один миллиард гривен для выплаты задолженности по зарплатам шахтеров Донбасса, Волыни и Львовской области.

В декабре также Кабмин направлял 322,6 млн гривен на зарплаты шахтерам.