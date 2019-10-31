Зеленский прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку"

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Украина была готова к решению Дании по газопроводу "Северный поток-2".

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Зеленский отметил, что строительство этого газопровода усиливает Россию и ослабляет Европу.

"Строительство "Северного потока-2 "- это вопрос не только энергетической безопасности, это вопрос геополитический. Я вам скажу откровенно, что это усиливает Россию и ослабляет Европу. Моя точка зрения, и не только моя, нашего правительства, мы понимали, что такое может произойти. Если бы это зависело только от меня, то Дания бы тогда не подтвердила", - заявил он.

Президент заявил, что украинская власть была готова к этому решению Дании.

"Со своей стороны хочу вам сказать, что я лично и наше правительство, мы были готовы к такому решению. Мы готовы", - добавил он.

Ранее, 30 октября, глава правления "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что украинская сторона ожидала решения Дании, которая сегодня разрешила строительство "Северного потока-2", в течение осени.

