Зеленський пропонує ВР затвердити одноразову матдопомогу закритому в карантин бізнесу

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом до парламенту буде внесено законопроекти про допомогу бізнесу і громадянам в умовах карантину, зокрема про одноразову матеріальну допомогу.

"Найближчим часом у парламент буде подано законопроекти, які передбачатимуть наступне: одноразова матеріальна допомога тим, чия сфера діяльності потрапляє під заборону через посилення карантину. І якщо ви - ФОП і змушені закрити, наприклад, свою кав'ярню, або найманий працівник, і вас звільняють, бо кав'ярня закривається, то ви зможете отримати допомогу в розмірі 8 тис. грн", - сказав він у своєму влозі у вівторок.