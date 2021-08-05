Зеленський скасував для переселенців штрафи і пеню за борги по кредитах

Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким внутрішньо переміщені особи звільняються від наслідків невиконання зобов'язань за кредитами і позиками

Про це йдеться в повідомленні пресслужби глави держави, передає "ДС".

Закон передбачає, що загальна сума відсотків за кредитним договором або договором позики внутрішньо переміщеної особи не може перевищувати суми відсотків, нарахованої протягом терміну, на який надавався кредит (позика), за мінімальною ставкою, визначеною договором.

За неналежне виконання переселенцями зобов'язань за кредитними договорами не нараховується неустойка (штраф, пеня), не настає відповідальність у вигляді сплати суми боргу, не застосовуються інші майнові санкції.

Кредитор зобов'язаний провести перерахунок заборгованості по кредиту протягом семи днів після письмового звернення переселенця. Відступлення права вимоги за кредитним договором позичальника з числа внутрішньо переміщених осіб без його згоди забороняється.

Відповідальність за невиконання або неналежне виконання внутрішньо переміщеною особою кредитних зобов'язань покладається на Росію як на державу-окупанта відповідно до міжнародного права.

Положення документа стосуються кредитних договорів і договорів позик, укладених до 20 лютого 2014 року з внутрішньо переміщеними особами з Криму і Севастополя, і до 14 квітня 2014 року - для договорів з переселенцями з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також території проведення АТО/ООС.

14 липня Верховна Рада прийняла закон, який обмежує для переселенців розмір відсотків за користування кредитами.