Зеленський схвалив легалізацію грального бізнесу: що передбачає закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

У картці законопроєкту No 2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" зазначено, що документ був 11 серпня повернутий із підписом глави держави.

Нардепи ухвалили законопроєкт у другому читанні і в цілому 14 липня. Перед цим вони тиждень розглядали сотні правок до нього.

Що передбачає документ

Законопроєктом вводиться перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, які будуть дозволені в Україні, а саме:

o організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

o організація та проведення азартних ігор в казино в мережі Інтернет;

o організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах і в мережі Інтернет;

o організація та проведення ігор в залах ігрових автоматів;

o організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Лотереї, спортивний покер, більярд та боулінг до азартних ігор не відносяться.

Вводиться система ліцензування діяльності у сфері азартних ігор з диференційованим розміром плати за ліцензії в залежності від виду діяльності, розташування грального закладу тощо.

Казино можна буде розміщувати в:

o готелях категорії "п'ять зірок" з номерним фондом не менше 100 номерів (для Києва - не менше 150 номерів);

o заміських комплексах відпочинку з двох або більше будинків загальною площею не менше 10 тис. кв. метрів з обов'язковим оснащенням готелем категорії "п'ять зірок";

o спеціальних територіальних гральних зонах, створених за рішенням Кабміну.

Такі спецзони створюватиме Уряд за межами населених пунктів або всередині їх, але за межами житлових районів або ж в районах, які потребують "додаткового стимулювання соціально-економічного розвитку". В Україні поки планують створити не більше п'яти таких спецзон.

Букмекерські пункти будуть розміщуватися в готелях 3-5 зірок з номерним фондом не менше 25 номерів (для Києва - не менше 50 номерів), а також на іподромах. Загальна площа приміщення букмекерського пункту повинна складати не менше 50 кв. метрів.

Організаторам букмекерської діяльності заборонено: приймати ставки на події та ігри, що мають ознаки лотереї; на віртуальні події та ігри; на події, результат яких визначається за допомогою генератора випадкових чисел; на події, що мають ознаки посягання на державний суверенітет і територіальну цілісність України, морально-етичні норми суспільства, конституційні права громадян.

Гральні автомати можна розміщувати в готелях категорій 3-5 зірок з номерним фондом не менше 25 номерів (для Києва - не менше 50 номерів). Площа приміщення залу ігрових автоматів повинна становити не менше 300 квадратних метрів. Їх можна відкривати в населених пунктах з населенням не менше 10 тисяч осіб. В одному залі ігрових автоматів має бути не менше 50 таких автоматів. Одна ліцензія дозволяє розмістити 250 ігрових автоматів.

Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України, яка утворена і здійснює діяльність на території України в установленому законом порядку (основним видом діяльності якої є організація і проведення азартних ігор). Керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники юрособи повинні мати бездоганну ділову репутацію і не бути громадянами держави-окупанта / держави-агресора.

Вимоги до гравця

Гравцем може бути виключно фізична особа, якій на дату участі в грі виповнився 21 рік. Організаторам азартних ігор заборонено приймати ставки і виплачувати (видавати) виграші особам молодше 21 років.

Гравцями не можуть бути: недієздатні і обмежено дієздатні особи; особи, які не досягли 21 року; особи, які перебувають в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння; особи, які визнані адміністрацією закладу небажаними; особи, внесені до Реєстру осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів і участі в азартних іграх.

У разі, якщо гравець шляхом участі в азартних іграх завдає шкоди собі або своїй сім'ї (через приведення до важкого матеріального становища), то він може бути обмежений у відвідуванні гральних закладів на строк від шести місяців до трьох років за рішенням суду.

Гравець також може бути обмежений уповноваженим органом за заявою членів сім'ї, але на строк не більше шести місяців. У випадках, якщо є:

o перевищення витрат на гру над особистими доходами гравця, що ставить гравця або його сім'ю в скрутне становище;

o наявність боргових зобов'язань на суму понад 100 прожиткових мінімумів;

o ухилення від сплати аліментів понад три місяці;

o якщо особа або члени його сім'ї є одержувачами житлової субсидії.

Фізична особа може самостійно обмежити себе у відвідуванні гральних закладів і в участі в азартних іграх на термін від шести місяців до трьох років шляхом особистого подання організатору азартних ігор або Уповноваженому органу письмової заяви з одночасним пред'явленням документа, що посвідчує його особу.

Заява може бути подана у письмовій або електронній формі.

Як буде регулюватися ринок азартних ігор?

Законопроєктом вводиться система онлайн-моніторингу, що дозволить здійснювати державний контроль за діяльністю організаторів азартних ігор шляхом отримання даних грального обладнання організаторів азартних ігор, які підключені до єдиної системи.

Також пропонується створення окремого органу - Комісії з регулювання ринку азартних ігор. Її члени будуть призначатися Урядом. Комісія здійснюватиме ліцензування, моніторинг і контроль за діяльністю учасників ринку.

У документі сказано, що система онлайн-моніторингу запрацює не відразу, а через 2,5 роки.

За порушення законодавства в сфері грального бізнесу передбачені великі штрафи.

Національне агентство питань запобігання корупції (НАЗК) раніше заявило, що законопроєкт про легалізацію грального бізнесу несе "численні корупційні ризики" й може призвести до значних збитків держави.

Понад 60 % українців не підтримують рішення Верховної Ради України про легалізацію грального бізнесу. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 16-17 липня 2020 року.

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