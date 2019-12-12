Зеленский согласовал с главой Еврокомиссии шаги, необходимые для выделения Украине 500 млн евро

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщил Офис главы государства. В частности, стороны согласовали шаги, необходимые для получения Украиной 500 млн евро.

"В контексте достижения договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе расширенного финансирования Президент Украины и Президент Европейской комиссии согласовали шаги, необходимые для выделения в ближайшее время второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро", - сообщили в Офисе президента.

Также Зеленский проинформировал главу Еврокомиссии об итогах нормандского саммита, который состоялся 9 декабря в Париже, и отметил важность выполнения Россией достигнутых договоренностей.

"Урсула фон дер Ляйен приветствовала усилия украинской стороны, приложенные с целью возобновления переговоров в нормандском формате, и достижение весомых результатов встречи", - добавили в Офисе президента.

Кроме того, стороны уделили отдельное внимание вопросу обеспечения бесперебойного транзита газа через Украину и перспективам заключения нового соглашения с РФ.

"Договорено продолжить соответствующую работу, в частности по поддержке нового состава Европейской комиссии в трехстороннем формате. Владимир Зеленский также предложил найти пути для скорейшего подписания Соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве", - сообщили в пресс- службе.

Ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила о том, что Украина может получить второй транш макрофинансирования от Евросоюза до конца текущего года при условии принятия законодательства о финансовом мониторинге, а чтобы начать пользоваться денежными средствами, стране нужно будет находиться в программе МВФ.

11 декабря ЕС перечислил первый транш кредита в рамках четвертой программы макрофинансирования Украине в размере 500 млн евро.

Европейский совет в июне 2018 года окончательно утвердил четвертую программу макрофинансирования для Украины в объеме 1 млрд евро.