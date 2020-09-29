Зеленський створив Координаційну раду з вирішення проблем у сфері містобудування - указ

Президент України Володимир Зеленський 29 вересня підписав указ про створення Координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування як консультативно-дорадчого органу при Президентові України.

Як повідомляється на сайті глави держави, цей орган буде сформований з метою створення належних умов для реалізації права громадян на житло, напрацювання ефективних механізмів захисту прав інвесторів і забудовників об'єктів житлового будівництва та інших об'єктів містобудування.

Основними завданнями Координаційної ради є: вивчення проблемних питань, що виникають при реалізації права громадян на житло, забезпеченні прав інвесторів і забудовників об'єктів житлового будівництва та інших об'єктів містобудування, встановлення передумов їх виникнення; системний аналіз практики реалізації державної політики в сфері містобудування; моніторинг стану виконання актів законодавства в сфері містобудування; вироблення пропозицій президенту України щодо стимулювання і розвитку інвестиційної діяльності в сфері містобудування; впровадження ефективних механізмів захисту прав інвесторів і забудовників об'єктів житлового будівництва та інших об'єктів містобудування; вирішення проблемних питань у сфері містобудування.

Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку: одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій необхідну інформацію, документи і матеріали; залучати для розгляду питань, що належать до її компетенції, представників державних органів, а також представників підприємств, установ і організацій, громадських об'єднань, незалежних фахівців.

Координаційна рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з державними органами, органами місцевого самоврядування, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

Керівник Офісу Президента України в місячний термін повинен внести пропозиції щодо персонального складу Координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування.



