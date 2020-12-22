Зеленський створив Раду з розвитку малого бізнесу. Чим вона займеться

Президент України Володимир Зеленський створив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва. Відповідний Указ No 582/2020 він сьогодні підписав, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Цей консультативно-дорадчий орган при президенті України створюється з метою сприяння налагодженню конструктивної взаємодії органів держвлади та суб'єктів малого підприємництва", - заявили в ОП.

Збори ради проводитимуться щомісяця. Всі пропозиції будуть передавати на розгляд Національної ради реформ при президенті України.

"Хочемо почути пропозиції від ФОПівських організацій. Хочемо послухати, що їх не влаштовує в існуючій системі", - заявив заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський.

Головою цієї Ради Зеленський призначив нову заступницю голови Офісу президента Юлію Свириденко. Вона повинна протягом п'яти днів запропонувати кандидатури членів Ради.

16 грудня глава ОП Андрій Єрмак заявив, що Зеленський створює координаційну раду, мета якої - напрацювання законодавчих змін для комплексного вирішення проблем мікробізнесу.

22 грудня Зеленський призначив Юлію Свириденко заступником голови Офісу президента Андрія Єрмака.