Зеленский: Таможня должна собирать поступления в бюджет, а не лайки в Facebook

Президент Зеленский заявил, что победить контрабанду не удалось

Несмотря на заверения правительства и Государственной таможенной службы, контрабанду победить не удалось, заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде 4 марта.

“Нам рассказывали о решительной и бескомпромиссной борьбе с контрабандой, но пока выглядит так, что в этом бою контрабанда отправила таможню в нокаут”, - сказал Зеленский.

Он отметил, что недопоступления госбюджета с начала года составили 16 млрд грн, из которых 13 млрд грн - по вине таможни. Президент добавил, что таможенная служба должна собирать поступления в бюджет, а не лайки в Facebook.

В феврале доходы госбюджета составили 62 млрд грн, или 94% от росписи. Доходы, за администрирование которых отвечает таможня, составляли 23 млрд грн или 78% от росписи. В январе доходы госбюджета составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше росписи. В Минфине пояснили, что причина недопоступлений - в несоответствии макропрогноза фактическим показателям.