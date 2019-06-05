Зеленский: Украина и Польша должны противостоять строительству "Северного потока-2"

Одним из приоритетов внешнеплоитического курса Украины является энергобезопасность, вместе с Польшей мы должны противодействовать строительству газопровода Северный поток-2

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, передает "ДС" со ссылкой на Лига.нет.

"Одним из важных направлений нашего общего взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранения стратегической роли украинской газотранспортной системы и противодействия Северному потоку-2, - сказал он.

Кроме того, Зеленский уточнил, что нужно не допустить доминирования тематики сложных периодов польско-украинской истории на повестке дня между странами.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда пригласил главу украинского государства Владимира Зеленского посетить мероприятия, посвященные дню начала Второй мировой войны 1 сентября.